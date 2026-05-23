Incidente sulla Braccianese, un uomo in codice rosso a Civitavecchia • Terzo Binario News

Questa notte alle ore 00:30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti nel comune di Allumiere, precisamente al km 32 della Braccianese Claudia, per un incidente stradale
Un uomo alla guida della sua vettura, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ha perso il controllo del veicolo impattando violentemente sui blocchi di protezione dello smottamento.
Gli uomini della Bonifazi hanno coadiuvato il personale sanitario del 118 a prestare soccorso al guidatore.
L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia in codice rosso. Proseguita la messa in sicurezza della vettura e dell’area circostante da parte dell’equipaggio della 17A.