Incidente sulla A12 tra Torrimpietra e Cerveteri verso Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle ore 9.00 circa, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri verso la SS1 Aurelia a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 15.9.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Civitavecchia dopo l’uscita obbligatoria a Torrimpietra, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per rientrare in autostrada a Cerveteri.