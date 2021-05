Incidente Monti Tiburtini: ferito 59enne - Terzo Binario News

Incidente in zona Monti Tiburtini. Per cause in corso di accertamento, si è verificato il sinistro che ha coinvolto una Fiat Panda e una Honda Transalp, quest’ultima condotta da un 59enne trasportato in codice giallo all’Umberto I. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino. Il tutto è accaduto alle 9,30 di lunedì 31 maggio.

Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio, ha detto: “Lo capiranno mai che quando in un incrocio si verifica un così alto tasso di incidenti, a prescindere di chi possa essere la colpa, l’Amministrazione deve intevenire? Spostare l’inutile semaforo precedente, una piccola rotatoria, degli autovelox in prossimità dell’incrocio, dei dissuasori…. quello che vi pare… ma intervenite!”.

Foto Facebook Fabrizio Montanini