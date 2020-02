Incidente in via Tiburtina: strada chiusa per olio sull'asfalto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un incidente avvenuto in via Tiburtina a mezzanotte – senza feriti – e la strada chiusa, all’altezza del civico 543, per olio sull’asfalto. Questa, in sintesi, la fotografia scattata nella mattinata di lunedì 10 febbraio: disagi per la circolazione, Polizia locale impegnata sul fronte della viabilità e attesa per l’arrivo della ditta impegnata nella rimozione dei detriti.

Il sinistro, per la cronaca, ha coinvolto una Citroen C3 e una Mercedes Classe A. Il Supl Roma, sindacato capitolino dei caschi bianchi, ha così commentato sui canali social: “Queste sono le “isole pedonali casuali” del Comune di Roma. Di solito si associano alle potature spontanee degli alberi quando cadono da soli. A causa di un incidente una strada si sporca d’olio e nessuno la pulisce. Cosa si fa allora? Si chiude la strada, no? Sono anni che andiamo chiedendo che qualcuno dal Vomune si degni di risolvere questo problema. Niente. Indecisionismo. Possibile che negli altri Comuni ci siano ditte che si occupano della pulizia delle strade dopo gli incidenti ed a Roma non si riesca a farlo?”.