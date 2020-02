Movida violenta a Civitavecchia: due denunce della Polizia per rissa - Terzo Binario News

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della sottosezione Polizia Stradale di Civitavecchia hanno intensificato i controlli agli esercizi commerciali ed agli avventori nella zona della “Movida” civitavecchiese.

Sono stati controllati 2 esercizi commerciali, 50 veicoli ed identificate 70 persone. Nell’ambito del servizio, 50 automobilisti sono stati sottoposti a controllo con l’utilizzo di precursori.

In nottata, attorno alle 02.00, gli agenti, allertati da una segnalazione al 113, sono intervenuti in via Montegrappa per la segnalazione di una rissa in corso tra giovani, sedata grazie all’intervento dei poliziotti che, giunti sul posto hanno immediatamente identificato i ragazzi presenti e, dopo aver sentito alcuni testimoni, ricostruito l’accaduto ed accompagnato negli Uffici del Commissariato di viale della Vittoria i contendenti.

I tre giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.