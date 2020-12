Un incidente fra auto, di cui non si conoscono i dettagli, sta paralizzando Ladispoli nel suo centro vitale ovvero via Taranto, all’incrocio con via Cagliari.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi ma è già diverso tempo che la pattuglia staziona in zona: coinvolti una vettura e un furgone.

Nel frattempo, le auto sono rimaste incolonnate per parecchio.