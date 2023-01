Incidente frontale in via Izzi a Civitavecchia, in ospedale una donna • Terzo Binario News

Intervenuti i pompieri per lo scontro di San Liborio

Incidente intorno alle 20 a San Liborio.

In via Archilde Izzi due auto si sono scontrate frontalmente e si reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia per estrarre una delle due occupanti e per mettere in sicurezza le vetture, una delle quali alimentata dal gpl.

Terminata l’operazione, la donna è stata affidata al 118 con trasporto all’ospedale San Paolo.

Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri per i rilievi.