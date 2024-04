Incidente domestico in casa a Santa Marinella: Vigili del Fuoco traggono in salvo una donna • Terzo Binario News

Momenti di apprensione a Santa Marinella per una donna, caduta rovinosamente a terra dentro casa in piena notte. In suo soccorso sono andati i Vigili del Fuoco e il personale del 118.

L’incidente tra le mura domestiche è avvenuto a Santa Marinella nella notte di oggi, martedì 16 aprile.

La donna, che abita in una casa di via delle Magnolie, ha circa sessanta anni. Intorno alle 5.30 i Vigili del Fuoco, giunti sul posto con l’equipaggio della 17A e l’autoscala AS17, sono intervenuti presso la sua abitazione per soccorrerla in seguito ad una brutta caduta.

Il caposquadra dei Vigili del fuoco, una volta esaminata la situazione, ha disposto il prelevamento della sessantenne utilizzando direttamente il cestello dell’autoscala.

La donna è stata quindi trasportata fuori dal palazzo grazie a questa manovra aerea ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 prima del trasferimento in ospedale.