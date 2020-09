Incidente al Portuense: scontro tra due veicoli, due feriti - Terzo Binario News

A seguito dell’impatto colpite due auto in sosta

di Claudio Bellumori

Incidente al Portuense. Per cause in corsi di accertamento si è verificato l’impatto tra una Volvo XC e un Ford Transit. Due le persone ferite: un uomo di 61 anni trasportato al San Giovanni in codice rosso e un uomo di 37 anni in codice rosso per dinamica al San Camillo.

L’episodio è avvenuto alle 11,45 di giovedì 3 settembre in via Adeodato Matricardi, all’altezza di via Pietro Frattini. A seguito di uno scontro sono state colpite due auto in sosta, una Fiat Panda e una Fiat 500.

Sul posto le pattuglie della Polizia locale Gruppo XI Marconi della Polizia Locale. La strada è stata chiusa per rimuovere il Ford Transit, rovesciatosi su un fianco a seguito dell’urto. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.