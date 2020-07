Palidoro, Magionesi: "Centro vaccini continuerà a funzionare, rassicurazione della Asl" - Terzo Binario News

“Dopo le legittime preoccupazioni dei mesi scorsi a proposito del funzionamento del centro vaccini di Palidoro, per il pensionamento del medico responsabile ho presentato una question time per chiedere che si mantenesse il centro di cui usufruiscono tutti i cittadini e le cittadine del nord del territorio”. Lo dichiara la capogruppo del Pd Paola Magionesi.

“Durante la seduta di oggi – prosegue Magionesi – l’assessora Anselmi ha dichiarato di avere ricevuto rassicurazioni dalla Asl RM3”.

“Ci sarà un avvicendamento e il medico che va in pensione sarà sostituito – spiega la capogruppo –. In questo modo il centro potrà continuare a funzionare e chi vive nel nord di Fiumicino potrà accedere ai vaccini senza fare decine e decine di chilometri”.

“E’ un’ottima notizia – conclude Magionesi –. Ringrazio la Asl per non avere chiuso il centro e l’assessora Anselmi per essersi interessata alla vicenda”.