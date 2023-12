Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Presente l’assessore regionale alla cultura Simona Baldassarre

Tagliato il nastro del Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa.

Piazzate le installazioni luminose del viale di accesso fino all’interno del borgo, la Casa di Babbo Natale, la Casa della Befana, il teatro fantastico, i laboratori di Natale, alla presenza dell’assessore regionale alla cultura Simona Baldassarre con il pomeriggio presentato da Arianna Ciampoli.

“Il Castello di Santa Severa – dichiara l’Assessora – è uno straordinario monumento che la Regione Lazio intende valorizzare sempre di più, per offrire politiche culturali di qualità ai cittadini e ai turisti, che possono e devono scoprire sempre di più l’Etruria meridionale come destinazione di viaggio, per attirare non solo i romani o i residenti del Lazio. Lo facciamo con una programmazione che punta a destagionalizzare l’offerta turistica, in modo da creare eventi tutto l’anno, e far conoscere sempre più questo meraviglioso territorio. Nell’ambito di questa strategia, un ruolo importante lo ha il Villaggio di Natale, da sempre momento di gioia e divertimento per grandi e piccini, kermesse che ha il merito anche di permetterci di riscoprire le radici delle nostre tradizioni, che vanno sostenute e promozionate”.

Domani il programma prevede il laboratorio di ceramica, la performance circense Scorzatek e animazione musicale per i più piccini con balli e danze per finire con colori in movimento e sculture di palloncini.

Si riparte venerdì 15 dicembre con apertura dalle ore 14.30 alle 19.30 e sabato16 dicembre e domenica 17 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 19:30.

L’organizzazione e la supervisione delle attività del Villaggio del Natale sono a cura di LAZIOcrea con gli allestimenti e la programmazione artistica di MM Idea e il progetto è promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con Assessorato alla Cultura, Direzione regionale Ambiente, la Riserva naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, d’intesa con MiC, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Previste aree dedicate al ristoro dove gustare tante delizie enogastronomiche e prodotti tipici del Lazio per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia. Disponibile un ampio parcheggio antistante l’ingresso al Castello. La sosta è a pagamento € 0,50 l’ora

Orari

INGRESSO AL VILLAGGIO DI NATALE

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre dalle ore 10:30 alle 19:30

venerdì 15 dicembre dalle ore 14.30 alle 19.30

sabato16 dicembre e domenica 17 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 19:30

Dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30

Giorni speciali

Domenica 24 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

lunedì 25 dicembre apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

domenica 31 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

lunedì 1 gennaio apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

Costo del biglietto di ingresso

– da 0 a 6 anni: gratis

– da 7 anni a 12 anni: ridotto € 3

– da 13 anni in su: € 6

Agevolazioni e gratuità:

– in favore dei possessori della LAZIO Youth Card (giovani di età compresa tra 14 e 30 anni non compiuti): una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– in favore degli ospiti dell’Ostello: una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– gratuità per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, nel caso quest’ultimo sia necessario.

INGRESSO AI MUSEI

Pacchetto famiglia: adulto paga il biglietto € 4 e i minori fino a 18 anni accompagnati gratuiti.

Agevolazioni e gratuità: adulti, € 4

minori fino a 18 anni gratuiti per LAZIO Youth Card ( verificare la disponibiltà sull’App)

Ospiti ostello biglietto € 4.00

gratuità per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, nel caso quest’ultimo sia necessario.