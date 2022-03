In tanti alla manifestazione contro la guerra in Ucraina: l'Anpi ringrazia i partecipanti - Terzo Binario News

Le sezioni ANPI del territorio ringraziano tutti i cittadini accorsi alla manifestazione contro la guerra, tenutasi a Civitavecchia nella piazza antistante al Teatro Traiano.

“Durante la manifestazione scrivono dall’Anpi -, abbiamo condannato fermamente l’invasione perpetrata dalla Federazione russa ai danni dell’Ucraina, ribadendo altresì l’assoluta contrarietà della nostra Associazione all’invio di armi in Ucraina. La pace si costruisce con la diplomazia e i negoziati, non con le armi. Un ringraziamento particolare va a Vincenzo Calò della Segreteria Nazionale ANPI e a S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, per il prezioso contributo offerto all’iniziativa. Da ultimo, abbracciamo virtualmente i giovani che numerosi hanno partecipato alla manifestazione, “colorando” la piazza con parole e canzoni di pace e fratellanza. In loro riponiamo le maggiori aspettative per un mondo di pace; spetta soprattutto a voi il compito di portare l’umanità al potere!”