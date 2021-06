Imprese artigiane, nella Tuscia perse il 13,2 per cento negli ultimi 10 anni - Terzo Binario News

Una foto senza filtri, presentata con tutte le sue imperfezioni. È quella

scattata dallo studio di Unioncamere e Infocamere sull’evoluzione delle

imprese artigiane negli ultimi 10 anni, sulla base di Movimprese.

Lo scatto per la provincia di Viterbo è scuro: nel periodo di riferimento,

sono state perse per strada oltre mille imprese artigiane. Sono 1.007 per

la precisione, pari a un saldo negativo del 13,2%: al 31 marzo 2021 sono

7.189 quelle del settore registrate, di cui 5.747 individuali. In quest’ultimo

caso, le imprese che hanno chiuso sono 790 sul totale di 1.007.



“Il trend di erosione – dice Luigia Melaragni, segretaria della CNA di

Viterbo e Civitavecchia – è un fenomeno che purtroppo osserviamo ormai

da anni, anche se i numeri del primo trimestre 2021 ci fanno ben sperare,

poiché mostrano un artigianato che regge nonostante tutto. Se guardiamo

invece quelli del lungo periodo dello studio Unioncamere e Infocamere,

dal 2011 ad oggi superiamo di 1,5 punti la media nazionale riferita al saldo

negativo”.



L’Italia ha perso infatti l’11,7, mentre il Lazio un punto in più. In

graduatoria Viterbo si piazza al 47° posto insieme a Brescia. A livello

regionale, peggio di noi fanno Rieti (-14,8) e Frosinone (-14,7), molto

meglio della Tuscia viterbese, però, Latina (-8,7) e soprattutto Roma, che

dal 2011 ad oggi ha perso solo il 2,3%.



La Tuscia Viterbese mantiene un patrimonio di 3.199 imprese under 35,

che però nel 2011 erano l’11,6 per cento del totale, mentre ora sono solo

l’8,4: siamo a -3,2.



In tutto il Lazio le imprese artigiane sono 96.421. Facendo un confronto tra

fasce d’età e genere, si scopre che sono appena 3.156 quelle con titolari

di età compresa tra i 18 e i 29 anni (2.292 uomini e 864 donne), tra 30 e

49 sono 33.761 (27.058 a 6.713), da 50 a 69 sono invece 38.566 (32.709

a 5.857), mentre gli over 70 arrivano a 4.919 (4.187 a 732). In ambito

nazionale, a perdere di più nell’ultimo decennio sono stati trasporti e

logistica (-22,4%) e manifatturiero (-18), ma c’è anche chi ha fatto passi in

avanti, in certi casi balzi, come i servizi alle imprese (+41,6) e quelli di

informazione (+24,8).

“L’artigianato resta una colonna portante della nostra economia, un

presidio, come abbiamo avuto modo di vedere durante la pandemia. C’è

però la necessità di sostenerne l’innovazione, a partire dalla

digitalizzazione. E di facilitare il ricambio generazionale, attraverso un

forte investimento nella formazione, insieme – conclude Melaragni –

all’incentivazione dell’imprenditorialità femminile”.