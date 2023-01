Il treno torna acceso la notte alla stazione di Ladispoli • Terzo Binario News

Una cittadina: “Il rumore inizia alle 22 e termina dopo l’alba”

La “pax notturna” è durata poco alla stazione di Ladispoli.

Infatti una cittadina che abita in via delle Dalie, ovvero vicino alla stazione lato monte, lamenta il ritorno dei rumori dovuti alle manovre dei treni durante la notte, che oltretutto rimangono accesi.

Nel silenzio, il suono disturba il riposo degli abitanti.

“Il rumore non si interrompe mai – racconta la donna – con inizio intorno alle 22 e il termine dopo l’alba. Questo problema non si è mai risolto e ora è tornato, insopportabile. Nessuno fa niente per risolverlo”.

