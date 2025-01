Il Tolfa non brilla e il test con l'Anguillara finisce 1-0 • Terzo Binario News

Intanto ecco le novità di mercato: torna Imperiale, vicino l’ingaggio del centravanti Suma

Serviva rimettere in moto le gambe l’amichevole che il Tolfa ha disputato il pomeriggio del 30 dicembre allo Scoponi contro l’Anguillara (Prima Categoria, girone C).

La gara è finita 1-0 con rete di Miguel Vittorini al 18’ del primo tempo ma è l’unico episodio da salvare perché sul resto mister Roberto Macaluso è rimasto molto insoddisfatto.

Il gol è arrivato da un tiro a giro scoccato da Marco Bevilacqua di sinistro che ha colpito il palo e Vittorini, al volo di destro, ha trafitto il portiere anguillarino. Resta però un’uscita che come accennato è servita a ritrovare il ritmo partita che la pausa natalizia tende a far perdere ma per il resto c’è da lavorare – e tanto – per arrivare pronti alla ripresa del campionato il 5 gennaio contro il Rodolfo Morandi di Ostia, con la gara che si disputerà sempre nell’impianto della Pacifica.

«Ho visto troppa sufficienza e troppi errori e così non mi va affatto bene – tuona l’allenatore – quindi è necessario ripartire subito da giovedì con un piglio diverso. L’amichevole con l’Anguillara non è stata come volevo io, ho notato uno spirito da squadra “in vacanza” quando invece l’obiettivo era un altro. Sufficienza nei passaggi, convinzione di farcela comunque e sì, si è vinto ma non era quello lo scopo visti anche i valori differenti fra le due compagini. Strano perché si veniva da quattro allenamenti di seguito in cui si era lavorato bene». Non sono stati della partita Gabriele Martinelli, che dopo la lussazione alla spalla si sta allenando da solo, Magloire che ora corricchia con si porta dietro un problema muscolare che non sistema da inizio stagione e ricomincia a lavorare martedì e infine Paolo Santi. Invece è rientrato Mattia Ficorella dal suo infortunio.

Intanto arriva qualche novità sul fronte del mercato tolfetano, specie in ingresso. Infatti torna a vestire la casacca biancorossa Valerio Imperiale. Il centrocampista, che l’anno scorso era proprio a Tolfa, ha dovuto interrompere anzitempo la stagione perché vittima di un infortunio grave avvenuto in campo con ferita allo zigomo. Adesso si è rimesso in forma e torna a disposizione di Macaluso («Sono contento che Imperiale sia tornato, è un bravo ragazzo oltre che un giocatore valido che ci avrebbe fatto comodo pure prima. Certo è indietro di preparazione ma se sta bene atleticamente è un 2004 su cui puntare ») ma non è l’unica novità. La società del presidente Alessio Vannicola sta per chiudere con un centravanti che serve a coprire le spalle al bomber Gabriele Martinelli. Si tratta di Cristian Suma, un classe 2000 si stava allenando a Terni in Promozione e che vanta un passato nella Academy Ladispoli in Eccellenza e nel Cantalice in Promozione. Prima ancora la serie D con le maglie di Marina di Ragusa e Messina e la Primavera del Lecce. Suma è una punta pesante di quasi due metri che gioca di sponda e abile di testa che il 30 dicembre è stato presente nel test contro la formazione lacustre.