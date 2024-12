Il Tolfa che ad Aranova impatta 1-1 contro il Borgo Palidoro, rimpianti e quinto posto • Terzo Binario News

Pareggio amaro per il Tolfa che ad Aranova impatta 1-1 contro il Borgo Palidoro di Paolo Caputo. Per il Santa Marinella invece arriva un Natale più che sereno: i rossoblù infatti sono primi in solitaria nella classifica del girone A di Promozione – per giunta senza aver giocato – per via del pareggio dell’Ostiantica secondo.

Sul sintetico delle Muracciole, la compagine di Roberto Macaluso si è presentata ancora in emergenza-assenze specie nel reparto avanzato dove Gabriele Martinelli e Damiano Pasquini non erano neanche in lista gara mentre Miguel Vittorini è partito dalla panchina. Il primo tempo è stato appannaggio degli ospito, con diverse occasioni create e un dominio assoluto nel gioco.

L’occasione più propizia è capitata a Gianluca Nuti che però ha preso in pieno il palo. Non è stata la sola ma non è comunque arrivata la marcatura. Nella ripresa i padroni di casa del Palidoro hanno trovato la via della rete dal dischetto al 10’: secondo i biancorossi Samuele Pangi, quando è stato colpito dal pallone, aveva le braccia dietro al corpo.

Beniamino Boccanegra non ha dato scampo a Gianmarco De Clementi. Tuttavia i collinari non si sono scomposti e continuando a giocare – sebbene la formazione guidata da Paolo Caputo nel frattempo avesse cambiato modulo riuscendo a ricalibrarsi – Roccisano e compagni hanno comunque raggiunto l’equilibrio di risultato andando in rete con Edoardo Fagioli.

I rimpianti restano ma il periodo di festa aiuta il Tolfa a riprendersi da un periodo di fatica: «per questo ho concesso quattro giorni di riposto alla squadra – dice l’allenatore – intervallati da piccoli richiami di preparazione personali, con il prossimo allenamento rimandato direttamente al 27 dicembre. Poi amichevole il 30 contro l’Anguillara e preparazione in vista della ripresa del campionato il 5 gennaio». Il mister parla poi della gara: «Ritengo che il primo tempo di domenica sia stato quello giocato meglio di tutta la stagione fino adesso. Al di là del palo, per il gioco espresso e il numero di occasioni create. È mancata la zampata vincente, il che ha evidenziato l’assenza di Martinelli, con Gabriele che ci permette di giocare diversamente e rimettendo gli altri calciatori nei propri ruoli. Poi Giovani Magloire non c’è stato quasi mai, peccato per l’assenza di Pasquini, sarebbe stata la sua gara. In generale, il cammino finora è stato positivo. La vetta? Forse è impossibile per una profondità rosa ridotta mentre le altre si sono rinforzate come Capranica e Grifone. Benissimo stare lassù ma tenere il passo è difficile, per questo va riconosciuto il merito a chi tira la carretta da agosto» la conclusione di Macaluso.

Si accennava alla classifica: in testa rimane il Santa Marinella, anche nella giornata di riposto da calendario con 30 punti. Si conferma al secondo posto l’Ostiantica, reduce dal pari di Montalto contro il Pescia per 0-0, due lunghezze sotto poi Pianoscarano 27, Grifone 26 e la coppia composta da Salaria Vescovio e Tolfa a quota 25. Il campionato riprende il 5 gennaio 2025 con la 16esima giornata nella quale la capolista recherà visita al Palocco mentre i collinari ospiteranno allo Scoponi il Rodolfo Morandi di Ostia.