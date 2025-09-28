Il Tolfa cade a Canepina: 2-0 contro il Cimina Falisca • Terzo Binario News

Prima sconfitta stagione del Tolfa che, nella seconda giornata del girone A di Promozione, cede 2-0 a Canepina al cospetto della Cimina Falisca, compagine forte dell’Alto Viterbese.

Due reti nella ripresa hanno condannato i collinari che hanno fatto vedere qualcosa di buono nel primo tempo ma, per ammissione dello stesso mister Michele Micheli, sono stai i padroni di casa a meritare i tre punti. Da valutare lo stato fisico di Miguel Vittorini, uscito dopo pochi minuti per un infortunio al ginocchio. Va capito se ci sono lesioni.

Traspare dispiacere dalle parole dell’allenatore biancorosso, consapevole di come vada corretto qualcosa per riprendere subito la marcia verso la vetta.

«E dire che non abbiamo neanche giocato così male – afferma Micheli – tanto che nel primo tempi siamo stati pericolosi senza rischiare molto. Anzi, l’infortunio di Miguel è stato provocato da una caduta di involontaria di un avversario sul suo ginocchio che forse poteva generare un rigore. Manuel Vittorini lanciato a rete ha sbagliato un controllo poi ha fornito un assist sul secondo palo ma Chiappini ha mancato il bersaglio. Per andare in vantaggio, due volte da posizione favorevole ci si è trovato Converso». Poi nella ripresa la musica è cambiata, e di molto. «Nel secondo tempo sono usciti fuori loro e sono stati bravi nello sfruttare quelle occasioni che noi stessi gli abbiamo fornito. Un errore nostro in uscita ha generato il fallo da rigore commesso da Nuti con un incrocio di gambe che ha portato al vantaggio di Giurato, poi in contropiede ha raddoppiato Mancino. Il Tolfa invece si è impaurito, smettendo di giocare ma nel complesso hanno meritato il successo e faccio loro i complimenti. Da segnalare delle parate di De Clementi e un palo e una traversa che hanno colpito. Il Cimina Falisca è una bella squadra e sull’erba naturale la circolazione di palla è stata più veloce e noi non siamo abituati. Ora, analizziamo i motivi della sconfitta senza scuse, sapendo di dover essere propositivi senza aver paura». la conclusione di Michele Micheli.

Alessio Vallerga «»

Cimina Falisca: Pallotta, Passerini, Pontuale, Dezi, Oliva, Lazzarini, Ruggero, Reinkardt, Giurato, Mancino, Meconi. A disp. Renzoni, Fiaschetti, Morresi, Foglietta, Benedetti, Krasniqi, Shaqiri, Marini, Bracci. All. Puccica.

Tolfa: De Clementi, Di Cicco, Ficorella, Bevilacqua, Nuti, Salvato, Manuel Vittorini, Chiappini, Moretti, Pasquini, Miguel, Vittorini. A disp. Paniccia, Mancini, Colace, Monteneri, Benedetti, Christian Vittorini, Converso, Quinti, Gaudenzi. All. Micheli.

Reti: 30’st rig. Giurato, 41’st Mancino.