Il servizio civile dell’oratorio Don Bosco di Ladispoli, domande ancora aperte • Terzo Binario News

Un anno al servizio del prossimo. Cโ€™รจ tempo fino a domani per partecipare al ๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข ๐—–๐—œ๐—ฉ๐—œ๐—Ÿ๐—˜ ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿโ€™๐—ข๐—ฅ๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—ข ๐——๐—ข๐—ก ๐—•๐—ข๐—ฆ๐—–๐—ข ๐—Ÿ๐—”๐——๐—œ๐—ฆ๐—ฃ๐—ข๐—Ÿ๐—œ, unโ€™opportunitร importante per ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ ๐Ÿญ๐Ÿด ๐—ฒ ๐—ถ ๐Ÿฎ๐Ÿด๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ.

Sono due i progetti: il primo รจ โ€œ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—น ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผโ€, il cui obiettivo รจ la promozione di interventi di animazione culturale per migliorare le condizioni di vita per la crescita armonica ed il benessere psicosociale dei giovani, mentre il secondo รจ โ€œP๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎโ€ riservato allโ€™assistenza a persone anziane non hanno requisiti di ingresso.

๐—œ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐˜‚๐—ป ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ. Il bando di partecipazione scade alle ore 14.00 del 10 febbraio.

Ulteriori informazioni allo 064486961 oppure a serviziocivile.iro@gmail.com