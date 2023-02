Gli studenti dell'Alberghiero di Ladispoli al Campidoglio per il "Doc Italy" • Terzo Binario News

Un evento di straordinaria rilevanza che ha visto come protagonisti Maestri del Gusto, stilisti, artisti, musicisti e cantanti nella suggestiva cornice del Palazzo del Campidoglio per il conferimento delle investiture e le riconferme degli “Ambasciatori Doc Italy”.

Una giornata dedicata alle eccellenze made in Italy nella consolidata tradizione dell’Associazione coordinata da Tiziana Sirna: Doc Italy, nata nel 2013 per sostenere e diffondere in Italia e nel mondo aziende e prodotti di qualità del settore agroalimentare, della moda, dell’arte e dell’artigianato. Negli anni il Premio delle eccellenze Made in Italy ha ampliato la sua sfera di azione divenendo un punto di riferimento imprescindibile per la promozione delle eccellenze italiane che si distinguono per l’utilizzo di materie prime di alta qualità, per il rispetto del territorio e per un approccio economico basato sull’etica e sulla sostenibilità.

Un appuntamento ricco e complesso dedicato al conferimento dei sigilli “Doc Italy Selection” e “Diplomatici del Gusto”, alla presentazione della seconda edizione di “Panettoni Stellati”, all’incontro “Clero, Diplomazia e Nobiltà Uniti per la Pace” e all’investitura internazionale della prima “Ambasciatrice Doc Italy per la Pace”.

Ma l’evento del 6 febbraio ha visto protagonista anche Palazzo Ferrajoli a Piazza Colonna, come teatro della premiazione di grandi Maestri del Gusto provenienti da sei diverse nazioni, pronte a raccontarsi attraverso l’arte, la moda, l’artigianato, la musica, la danza e i prodotti enogastronomici nel corso di una giornata dedicata alla pace. A chiudere la giornata è stata la consegna dei Salvadanai donati dai “Maestri del Cuore Doc Italy” all’Associazione “Salvamamme” con i proventi delle “Ricette Stellari” da loro realizzate.

Anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli (classi 3^T, 5^T, 3^SA, 3^KA, 5^P, 1^E) hanno partecipato alla giornata accompagnati dalla Vicepreside Rosa Torino e dai docenti Giovanna Albanese, Donatella Di Matteo, Paolo Ferranti, Bruno Mazzeo, Bruno Virgili e dall’Assistente Fabrizio Patacchiola.

“Abbiamo già collaborato con Doc Italy e Tiziana Sirna in occasione dell’evento di solidarietà organizzato a Cerveteri il 24 ottobre in favore dell’Associazione Salvamamme. – hanno affermato i Docenti accompagnatori. – Nel nostro Istituto puntiamo da sempre ad arricchire l’offerta formativa con iniziative che pongano gli studenti a contatto con le realtà imprenditoriali e produttive di eccellenza del territorio. Quella di oggi è stata una giornata emozionante che ha entusiasmato gli allievi mettendoli alla prova “sul campo” nella straordinaria cornice del Palazzo del Campidoglio e di Palazzo Ferrjoli. Un’esperienza da ripetere”.