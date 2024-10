Il Santa Marinella soffre e batte il Tarquinia 2-1 • Terzo Binario News

Il Santa Marinella si riscatta, soffre e si avvicina alla vetta della classifica.

I rossoblù hanno battuto 2-1 allo stadio Fronti un Tarquinia volitivo che non si è scomposto neanche sul doppio vantaggio della formazione di casa.

In via delle Colonie si è giocata la sesta giornata del girone A di Promozione, con i rossoblù che sì venivano dal successo esterno della giornata precedente alla Longarina ma anche della batosta interna di Coppa Italia inflittagli dal Borgo Palidoro.

Cammino simile per i blugranata di Fabrizio Ercolani che nella competizione infrasettimanale hanno perso a Pescia ma si sono qualificati per le posizioni irregolari di due giocatori maremmani e in campionati sono stati battuti dal sorprendente Pianoscarano. Neanche il tempo di centrare la palla e i padroni di casa vanno in vantaggio: infatti a Samuele Ceroni bastano appena 30” per girare nel sacco una rimessa laterale con successivo controllo in area. Dopo la rete le occasioni scarseggiano, le squadre fanno giro-palla ma senza offendersi. Al 32’ Cedeno va a via a Serpieri che lo sdraia fuori area. L’arbitro reatino Amine Khalil lo espelle e il difensore esce senza neanche protestare. Alessandro Caforio, schierato in mediana, retrocede sulla linea dei difensori e ciò permettere alla squadra di Fracassa di non scomporsi. Anzi, al 38’ arriva il raddoppio dell’undici della Perla. Merito di Peppe Tabarini che batte un angolo perfetto su cui arriva puntuale Caforio di testa. Nella ripresa altre occasioni per Alessio Gallitano e compagni, sempre con Tabarini, Caforio e Cerroni ma sale in cattedra il giovane numero 1 tarquiniese Valerio Di Camillo, classe 2006, che dimostra riflessi e personalità. Il 2-1 arriva al 32’ su colpo di testa chirurgico di Matteo Pepe che riapre la sfida. Al 48’ Tabarini fugge in solitaria e si conquista il rigore che lui stesso si presenta a calciare. Tiro angolato ma Di Camillo vola alla sua destra e neutralizza. In classifica i santamarinellesi hanno raggiunto quota 11 punti in condominio con la Rodolfo Morandi di Ostia e dietro la capolista Duepigrecoroma a quota 15 e la coppia composta da Ostiantica e Pianoscarano a 13.

«Il Santa Marinella mi è piaciuto – ammette mister Daniele Fracassa – perché la squadra ha dimostrato l’atteggiamento giusto che serve e questo nonostante l’espulsione di Serpieri. La reazione è stata positiva tanto che siamo riusciti a mantenere il controllo delle operazioni e creando le occasioni per chiuderla. Ecco, sotto questo punto di vista siamo mancati perché dovevamo segnare però giocando quasi un’ora di partita in dieci e con un assetto tattico nuovo con un 4-4-1 hanno dimostrato grande maturità. Insomma, è una vittoria che ci proietta verso le zone nobili della classifica».

Domenica i rossoblù saranno ospiti del Grifone Gialloverde presso il centro della Guardia di Finanza a Villa Spada. La squadra delle Fiamme Gialle in classifica si trova un punto sotto i santamarinellesi. E ci sarà anche una sfida nella sfida ovvero il confronto con le maglie opposte fra i fratelli Matteo e Simone Trincia.