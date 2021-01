Il rientro a scuola forse posticipato al 31 gennaio - Terzo Binario News

Protesta di genitori e studenti a Montecitorio

Genitori e studenti delle superiori del Lazio in piazza, per dire no al rientro in classe l’11 gennaio.

Motivo del contendere, la sicurezza e i trasporti. La protesta di genitori e studenti del Lazio ha avuto luogo in piazza Montecitorio a Roma.

Al Ministero sono in corso ragionamenti per posticipare al 31 gennaio la ripresa delle lezioni in classe, proprio perché mancherebbero le garanzie minime circa il servizio mensa e l’adeguamento dei trasporti.