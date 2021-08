Il maltempo su Roma impegna pompieri e Municipale - Terzo Binario News

Circa 40 gli interventi legati al maltempo nel pomeriggio di oggi. La tipologia di interventi è principalmente riguardante alberi e rami pericolanti, insegne e pali da rimuovere o mettere in sicurezza e diversi allagamenti in zona Roma Est (Borghesiana, Ponte di Nona). Le squadre Vvf hanno aiutato alcuni cittadini a raggiungere luoghi sicuri, ma non risultano al momento persone in grave difficoltà o feriti.

Mentre invece sono stati circa un centinaio gli interventi della Polizia Locale sul territorio capitolino a causa della forte pioggia caduta nelle ultime ore.

I principali interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di strade e servizi per agevolare la viabilità nelle zone colpite da allagamenti, in particolare nel quadrante sud e sud-est della Capitale, come in zona Tor Vergata e Tor Bella Monaca, ma anche in via Prenestina, via Palmiro Togliatti e via Tiburtina e in alcune vie del Centro.

Ulteriori interventi hanno visto le pattuglie impegnate nelle chiusure momentanee di strade e nel rilievo di danni legati alla caduta di rami o alberi , come in via Emanuele Filiberto, via Nicola Salvi, via dell’Usignolo, via della Giustiniana e piazza Bologna.