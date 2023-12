Il grande cuore delle ragazze del Cerveteri Women: pokerissimo alla Romulea • Terzo Binario News

Una straordinaria Michela Mastropietro fa tripletta, la Parrotto ne fa due. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di Mister Lenzi

Al Campo Enrico Galli anche questo pomeriggio il tempo non è stato clemente. Un forte vento e un gran freddo. Ma a portare luce e calore ci hanno pensato ancora una volta le calciatrici del Cerveteri Woman: le ragazze allenate da Jacopo Lenzi, hanno offerto contro la Romulea un grande pomeriggio di sport e divertimento al pubblico, che ha potuto assistere ad una partita combattuta su ogni pallone, una gara in cui veramente il cuore è stato gettato sempre oltre l’ostacolo.

Il Cerveteri Women è reduce dalla vittoria roboante contro il Calions, ed è scesa in campo con tutta l’intenzione di bissare il successo di sette giorni prima. Una gara quella di oggi, contro la “fuoriclassifica” Romulea, che per le regole del Campionato di Eccellenza femminile laziale non consegna punti in classifica, ma che senza dubbio però era fondamentale vincere.

Il Città di Cerveteri parte bene, con Michela Mastropietro che la butta subito dentro. Un gol frutto di un ottimo inizio di gara e che lasciava ben sperare. Poi subito il pareggio della Romulea, che poco dopo trova anche il vantaggio con un bellissimo tiro a giro che si insacca alle spalle di Ceccarelli.

Ma il Cerveteri Women non ha mollato, andando vicinissima al pareggio con Mastropietro ancora con un’azione in contropiede. Purtroppo si è allungata troppo il pallone nell’ultimo scatto che le ha impedito di insaccarla. Etrusche che colpiscono anche una traversa, in una azione in piena area di rigore.

Il primo tempo, si conclude con il terzo gol della Romulea, una vera mazzata, che le ragazze di Mister Lenzi non si meritavano. Una rete che avrebbe affossato chiunque. Ma non il Cerveteri, che nel secondo tempo sale in cattedra e inizia a carburare, con continue azioni manovrate e contropiedi fulminei.

In apertura di ripresa c’è anche la possibilità per accorciare subito le distanze: l’arbitro concede un rigore che però viene parato dall’estremo difensore della Romulea.

Ed è in quel momento che le etrusche non si disuniscono e la Mastropietro e Tamara Parrotto iniziano a far carburare il motore al massimo dei giri.

La rimonta comincia con la Parrotto che sigla il 2 a 3, e poco dopo ancora Michela Mastropietro che segna il pareggio. Sull’onda dell’entusiasmo, le etrusche dilagano: ancora Tamara Parrotto e poi per la tripletta personale ci pensa ancora la Mastropietro a mettere la parola fine alla partita.

È 5 a 3 e soprattutto è stata una prestazione di carattere, di temperamento. Un risultato che seppur non consegna i tre punti in classifica, dà al Cerveteri Women la seconda vittoria consecutiva (dopo quella contro il Calions, valida però ai fini della classifica), ma soprattutto la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

Al triplice fischio finale dell’arbitro, la corsa sotto la tribuna per gioire insieme al pubblico presente di una bellissima vittoria.

Il prossimo impegno sarà contro il Grifone Gialloverde in trasferta e poi il Derby contro il Ladispoli, tra le mura amiche del Galli.