Il Giocagin apre le manifestazioni sportive della Uisp a Civitavecchia • Terzo Binario News

Domenica 26 febbraio è tornato a Civitavecchia l’appuntamento con Giocagin – il gioco prende forma.

Al Palasport “Tamagnini – Insolera” l’Asd Arci Uisp Campo dell’Oro, l’Acsd Opera, l’Asd Centro Studi Danza, l’Asd Centro Danza Classica e Contemporanea e l’Asd Urban Style hanno animato e colorato per circa due ore la domenica del folto pubblico presente per l’evento.

“Con Giocagin, puntiamo l’attenzione all’aspetto ludico e socializzante che rappresenta il sale dell’attività sportiva – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – l’attenzione è rivolta all’espressione corporea con la quale si devono poter misurare tutte e tutti, indipendentemente dall’attitudine fisica di ciascuno. Lo sport è libertà, crescita, educazione, benessere: per questo dobbiamo garantire ambienti sicuri, sani, distanti da ogni forma di costrizione, sia fisica, sia emotiva”.

Giocagin da trentacinque anni rappresenta una delle manifestazioni simbolo dello sport per tutti del nostro Paese, una grande festa colorata di gioco, divertimento, per tutte le età, un evento che non perde occasione di rilanciare valori e diritti. La manifestazione nazionale Uisp, in questo particolare momento storico, vuole essere anche simbolo di buone pratiche, contribuendo a promuovere e a sensibilizzare sulla tutela dei bambini e dei ragazzi tutti coloro che ogni giorno sono coinvolti nella promozione sportiva e sociale.

Come consuetudine Giocagin ha aperto il calendario delle iniziative 2023 promosse dalla Uisp sul territorio. Il prossimo appuntamento con le manifestazioni Nazionali Uisp a Civitavecchia è per domenica 2 aprile con il Vivicittà, che in questa edizione torna a caratterizzarsi con la classica corsa agonistica di 10 km e la passeggiata ludico – motoria aperta a tutti e a tutte di 3 km.