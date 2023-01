Il ds dell'Academy Ladispoli, Scotti: "Usciremo dal pantano" • Terzo Binario News

“Momento delicato in casa Academy Ladispoli che inizia a fare i conti con la classifica di questo campionato di Eccellenza.

Domenica è previsto uno scontro diretto contro un Fiano Romano che arriva forte da un pareggio e una vittoria. Entrambe le compagini sono al terz’ultimo posto. Ma inutile nascondersi… nel Ladispoli c’è tutt’altro umore rispetto al Fiano. L’ultimo pareggio casalingo con l’Astrea, che ha seguito le sconfitte con Vis Sezze e Boreale, sta mettendo a dura prova lo stato d’animo della rosa rossoblu.

Quello che serve è uno scatto d’orgoglio. Una prova di maturità. Parliamo di una squadra che ha tutte le carte in regola per dimostrare di non meritare la posizione dove si trova attualmente. La rosa ha fatto un bel salto in avanti dopo le ottime mosse attuate nel mercato invernale.

E se c’è una persona in grado di dare uno scossone a questi ragazzi è certamente Oberdan Scotti, da sempre all’interno del Ladispoli e che nonostante sia un dirigente del “ Tarquinia Calcio” grazie agli ottimi rapporti che lega le due società, riesce a seguire come Responsabile anche la Prima Squadra dell’Academy e la Junories.

Scotti è convinto che ci si può salvare: “A Fiano Romano – dichiara – non si deve assolutamente perdere.

E’ vero, con questa classifica incerta il momento è sicuramente delicato. Ma a livello di gioco e di comportamento si è in una forma ottimale, è un grande gruppo.

E’ un periodo che va affrontato con consapevolezza ma allo stesso tempo con la tranquillità che serve per cambiare marcia. Conoscendo il calcio sto mettendo tutto il mio sapere in questa avventura. Ho sempre partecipato alla vita di questa società che ho lasciato solo per l’impegno con il Tarquinia e ringrazio la Presidente Onoraria Sabrina Fioravanti per avermi chiamato e dato questa occasione, possibile solo grazie alla disponibilità del Presidente del Tarquinia Calcio.

Il mio carattere determinato e il mio impormi, vorrei fosse da esempio alla squadra trasferendo a tutti i ragazzi la “fame” di vittoria che forse è un po’ mancata. I ragazzi sono pronti, sono capaci, serve solo un po’ di grinta in campo per arrivare al risultato. Ci sono tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo salvezza. Si può vincere e bisogna farlo! Non chiedo niente di più”.

Come detto, domenica si va a Fiano. “Quella di domenica prossima sarà una trasferta difficile, le due squadre sono pari punti. Si va ad affrontare una squadra che si è molto rafforzata in fase di mercato. Anche il Ladispoli non è da meno. Domenica scorsa si è giocato una bella partita, soprattutto nel secondo tempo, ma si è messa di mezzo la sfortuna che si affaccia spesso nelle giornate di gara. Bisogna voltare pagina, ma da subito”. Quello di Scotti è un intervento a tutela di tutto il gruppo, e lo evidenzia: “Tengo a sottolineare il grande lavoro svolto dai vertici della società a dicembre in fase di mercato. L’Academy con notevoli sforzi economici è riuscita ad avere una rosa adeguata con nuovi ingressi. Bisogna dimostrare di non meritare la posizione attuale. La squadra è guidata da un grande Mister Massimo Castagnari che sta operando giorno dopo giorno dedicandosi con il suo staff ai ragazzi per ottenere il risultato. I ragazzi devono solo credere nelle loro possibilità, le hanno… ed insieme usciremo da questo pantano”.

