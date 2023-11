“Il cervello, usiamolo tutto”: a Cerveteri conferenza Auser con il Dottor Lucenti • Terzo Binario News

“Il cervello, usiamolo tutto!”. Così, l’Auser Cerveteri annuncia la prossima conferenza organizzata presso l’Aula Consiliare del Granarone, in programma martedì 5 dicembre alle ore 16:00.

“Si deve solo cominciare a perdere la memoria, anche solo brandelli di ricordi per capire che in essa consiste la nostra vita …la nostra memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione, il nostro sentimento, persino il nostro agire senza di essa non siamo nulla”, prosegue, citando il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico spagnolo Luis Bunūel.

Relatore, sarà il Dottor Walter Lucenti, che parlerà del cervello nella sua interezza.

Ingresso libero.