Larry e Cuoricino, due tesori da adottare al più presto • Terzo Binario News

Sono LARRY, bellissimo cucciolotto tipo segugio, di futura taglia media.

Sono nato 20.9.2024. Sono dolce, buono ed affettuoso, portami via con te.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscermi, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Mi chiamo Cuoricino, e fino a poco tempo fa ero solo un’ombra sulla strada. Camminavo piano, sempre più stanco, con le costole che sporgevano sotto il pelo arruffato. Ogni passo era una fatica, ogni respiro un sussurro. Avevo fame, avevo freddo, ma soprattutto avevo smesso di sperare.

Poi, un giorno, delle mani gentili mi hanno raccolto da terra. Ricordo il calore di quelle braccia, il battito di un cuore vicino al mio. Ero così leggero, così fragile, che i volontari avevano paura di spezzarmi. Mi hanno stretto piano, come se fossi fatto di vetro, e mi hanno sussurrato che tutto sarebbe andato bene.

Ora sono in un box. Mi dicono che è solo per poco, che presto arriverà una famiglia per me. Ma io ho paura di aspettare troppo a lungo. Ho passato una vita invisibile, ridotto a ossa e silenzio… non voglio che sia tutto qui il mio destino.

Se stai leggendo la mia storia, non girarti dall’altra parte. Guardami. Portami via da qui. Insegnami che il mondo può essere un posto bello.Ti prometto che il mio cuore, anche se piccolo, saprà amarti per sempre.

1 anno, taglia piccola (5 kg) , negativo a leishmania, vengo affidato con microchip, vaccini e certificato di buona salute. Mi trovo in Sicilia e posso raggiungerti ogni fine settimana tramite staffetta. Per adozione lasciare un breve messaggio di presentazione su WhatsApp al 3270962205

OIPA PARTANNA