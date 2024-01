I tifosi verdazzurri vicini al Cerveteri: «Nel 2024 arriverà la salvezza, grazie ai Lupi» • Terzo Binario News

Come sarà il 2024 per il Cerveteri? Una domanda alla quale rispondono i tifosi, ansiosi di rivedere in campo i verde azzurri vincenti e soprattutto convincenti .

Domenica prossima si ritorna in campo, bussa alle porte la trasferta di Palocco.

I tifosi sono fiduciosi, dopo due pareggi con Paolo Caputo in panchina, sperano di esultare al primo successo.

“Non è una gara facile, ma sono convinto che vedremo la mano di un allenatore esperto – ha detto Roberto Consalvi – e purtroppo siamo stati sfortunati, senza esimerci da colpe, perché alcune cose sono state sbagliate. Però dobbiamo dire grazie alla famiglia Lupi che ci sta garantendo un futuro ” .

A seguire il parere di Wiliam Tosoni, impiegato comunale. ” Io sono sempre allo stadio, amo questi colori. Il Cerveteri si tifa comunque, al di là dei risultati. Ci salveremo, ne sono convinto . Ma dobbiamo iniziare a vincere, serve per il morale, per la classifica e per l’ambiente in generale. Ringrazio il presidente Lupi per l’impegno che ci mette, merita di più” .

Dunque c’è tanta fiducia tra la tifoseria, così come ci racconta Achille Alessandrini, funzionario Maremma Green. ” Ripartiamo con nuove sensazioni e tanti buoni auspici. Io credo che questa squadra abbia avuto poca fortuna, tanti infortunati hanno condizionato il percorso . Adesso con nuovi innesti e uno spirito diverso speriamo di riprenderci i punti persi in passato. Ci salveremo, su questo non ci piove”