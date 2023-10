I forzisti Battilocchio e D’Attis portano Civitavecchia e Brindisi al question time della Camera • Terzo Binario News

Domani alle 15 i deputati di Forza Italia Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis, proponenti del provvedimento legislativo che ha istituito il Comitato interministeriale ad hoc sul futuro post carbone dei territori di Civitavecchia e Brindisi, rivolgeranno un’interrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

In particolare, anche a seguito della prima riunione del comitato del 26 Giugno scorso, i deputati azzurri chiederanno al Ministro quali saranno i passi successivi per perseguire il rilancio dei territori sopracitati e se siano stati individuati gli strumenti per finanziarne la riconversione, nel percorso di transizione energetica ed ecologica.

“Civitavecchia e Brindisi, che tanto hanno dato in questi decenni per garantire l’approvvigionamento energetico del nostro Paese, attendono risposte sulla prospettiva e siamo certi che il Governo non farà mancare il suo sostegno concreto”, hanno dichiarato Battilocchio e D’Attis