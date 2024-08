I cagnoloni del Sics attrazione dei Marinai d'Italia di Civitavecchia • Terzo Binario News

Sotto un cielo azzurro come il mare che abbraccia la costa laziale, la Colonia Marina A.N.M.I. di Civitavecchia ha nuovamente catalizzato l’attenzione di tutti con una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul salvataggio in mare.

Per il secondo anno consecutivo, questa iniziativa ha visto la collaborazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio (S.I.C.S.) e della Guardia Costiera, trasformando la spiaggia di via Aurelia Sud in un teatro di coraggio e solidarietà.

Organizzata con passione e dedizione dal Presidente A.N.M.I., C.V. (CP) (aus) Romano Angeloni, dal Consiglio Direttivo e la squadra dei soci, la manifestazione si è svolta ieri tra la curiosità e l’entusiasmo di numerosi partecipanti. Tra questi, gli spettatori più vivaci e affascinati sono stati senza dubbio i bambini, i cui occhi brillavano di meraviglia mentre nuotavano nell’acqua cristallina accanto ai loro eroi a quattro zampe.

In questo scenario idilliaco, i cani della S.I.C.S. hanno mostrato le loro incredibili abilità di salvataggio, immergendosi senza esitazione tra le onde per salvare e proteggere. Ogni gesto, ogni tuffo, ogni abbaio era un canto di speranza e di vita, un richiamo alla consapevolezza che il mare è un amico da rispettare e proteggere.

Il responsabile regionale della SICS, Marco Paciotti e tutto il suo Team, con la loro dedizione e impegno, hanno creato un evento che ha toccato i cuori e le menti di tutti i presenti, seminando i valori della responsabilità e del rispetto per l’ambiente marino.

«La giornata di sensibilizzazione non è stata solo un’opportunità per osservare l’addestramento e l’operato di questi straordinari cani e dei loro istruttori, ma anche un invito a riflettere sull’importanza della sicurezza in mare», ha dichiarato nell’occasione il Direttore Marittimo della Regione Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto, CV (CP) Michele Castaldo.

Poco distanti dalle boe dei 200 metri di sicurezza, a vigilare con sguardo attento c’era il battello della Capitaneria G.C. B118, mentre da terra la pattuglia di Mare Sicuro a supporto era pronta a intervenire in caso di necessità.

«Il mare, con la sua vastità e il suo mistero, ci insegna che la vera forza risiede nella collaborazione e nell’amore per ciò che ci circonda. E così, in una giornata di sole e solidarietà, il Gruppo A.N.M.I. di Civitavecchia ha scritto un’altra pagina di bellezza e umanità, un inno al legame indissolubile tra l’uomo, il mare e i suoi silenziosi ma fedeli guardiani a quattro zampe», è il messaggio dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia lanciato con questa manifestazione. Si ringraziano le autorità intervenute della Capitaneria di Porto, il Capitano di Vascello (CP) Michele Castaldo e la sua squadra, il Presidente della S.I.C.S., Roberto Gasbarri, con le unità cinofile: Massimo con Lea, Simone con Maia e Gabriella con Luna, per aver messo a disposizione la sua squadra. Infine, per ultimi ma non meno importanti, un ringraziamento speciale a Simona De Santis, che ha prestato la sua voce descrivendo l’evento in ogni singolo momento, e alla squadra di assistenti bagnanti della Colonia Marina. Ospite d’eccezione, la mascotte della Guardia Costiera, la feroce Pinky, che con il suo chilo e 500 grammi ha tentato di tenere a bada i valorosi Golden Retriever.

La partecipazione può fare la differenza. E chissà, forse ci sarà un secondo appuntamento annuale a fine estate per dare un’altra zampata a questa meravigliosa avventura.