I bonus migliori per i siti di scommesse e casino • Terzo Binario News

Il mondo delle scommesse online ha cambiato il modo dei giocatori di fare pronostici, se prima era un abitudine recarsi al tabacchino per giocare il totocalcio, adesso basta una semplice app per divertirsi a fare i propri pronostici, con la possibilità non solo di scegliere di iscriversi ad una piattaforma specifica, ma questa decisione può variare dalle condizioni economiche offerte dall'agenzia al momento dell'iscrizione o durante un periodo successivo legato alla fidelizzazione del cliente.

Esistono diversi tipi di bonus offerti ma quali sono?

Ogni agenzia di scommesse regola e gestisce diversi tipi di bonus per attirare nuovi clienti con offerte interessanti e premiare la fedeltà degli altri che continuano a effettuare scommesse. Possiamo dividere questi tipi di bonus offerta in varie categorie:

Bonus senza deposito

Iscrivendosi ad un determinato sito di scommesse ci può essere la possibilità di ricevere del credito gratuitamente da usare però per piazzare le puntate sui vari eventi sportivi o su una manifestazione sportiva specifica, in modo da permettere all’utente di provare l’esperienza di gioco senza dover investire parte del suo patrimonio. Esistono condizioni e termini d’uso che regolano questa promozione e il credito sarà convertito in denaro reale così da poter essere prelevato o reinvestito in nuove giocate.

Bonus primo deposito

Alcuni siti, in base alla cifra depositata, possono applicare un bonus deposito per aumentare, in percentuale il denaro disponibile sul proprio conto. Addirittura può capitare che con il crescere della cifra versata sia in crescita anche la percentuale di denaro extra che si riceve in omaggio, in questo modo l’utente sarà spinto a investire sempre di più, con il rischio di perderlo in caso di puntate sbagliate, ma con la possibilità di sfruttare pienamente la possibilità di ricevere un bonus al momento del primo deposito.

Bonus all’invio del documento

Per riscuotere una vincita, oltre a registrarsi su una piattaforma di gioco bisogna compilare un form dove si inseriscono i propri dati anagrafici e inviare la documentazione necessaria per ottenere la verifica del profilo in modo da collegare l’account a quello di una persona fisica. Se il processo va a buon fine, alcuni casinò e siti di scommesse offrono un piccolo bonus che può essere utilizzato a proprio piacimento

Bonus cashback

Il principio è simile al bonus visto in precedenza, ma in questo caso si ha un rimborso sulle perdite o sulle giocate complessiva, a seconda di una percentuale prestabilita. Dopo un certo periodo di tempo verrà calcolata la cifra investita ( tra vittoria e perdita) e sarà generato un bonus da utilizzare.

Bonus e punti fedeltà

Per premiare la fedeltà di un giocatore possono esserci delle classifiche o ogni azione commessa dall’utente (ad esempio dopo aver fatto un tot di schedine che comprendono diversi eventi o hanno raggiunto una certa quota) si potrebbero sbloccare dei bonus che cambiano e si adattano a seconda del livello raggiunto dal giocatore.

Bonus quota maggiorata

Molto spesso è frequente che in alcuni siti di scommesse sia possibile vedere la quota di una scommessa ( ad esempio il vincitore di una partita) viene bancato ad un valore più alto, in modo che l’utente scegliendo di effettuare quella scommessa possa aver un rientro maggiore in caso di scelta azzeccata.

Bonus registrazione amico

Il gioco online può essere un passatempo anche da condividere con gli amici, magari giocando insieme anche a distanza. Per questo motivo alcune piattaforme offrono la possibilità di generare codici da condividere online che permettono di ottenere dei bonus ogni qualvolta una persona accetti l’invito di un utente ad iscriversi e giocare su un determinato sito. In questo moto chi è presente sarà invogliato a spargere la voce, mentre i nuovi utenti preferiranno fidarsi dei consigli degli amici per provare nuove esperienze.

Bonus casinò e poker

Alcuni siti, soprattutto le più grandi agenzie, oltre alle scommesse sportive offrono all’utente la possibilità di divertirsi in altri ambiti offrendo l’esperienza del poker, dei giochi da casinò, anche live e collegati con altre persone in live, per questo motivo effettuato un pronostico su un determinato evento come una partita di calcio, sarà possibile ottenere un bonus da utilizzare in un’altra sezione del sito online.