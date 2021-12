Graziani, Milani all'Anpi: "La repressione-condanna preventiva mi spaventa, ha fatto sbocciare le dittature" - Terzo Binario News

“Ho letto la dichiarazione del presidente dell’ANPI circa la presentazione del libro su Graziani e vorrei rispondere, precisando alcune cose.

La mia non è stata una recensione ma nel comunicato stampa ho riportato la sinossi del libro presa dai siti che lo vendono (ci sono tutti, da Amazon, a IBS, La Feltrinelli, Hoepli, Il Libraccio, ecc), questo per correttezza, devo precisarlo.

Come spesso accade in questi casi rimango stupito di come si possa parlare di riabilitazione o altro, prima ancora che la presentazione abbia avuto luogo.

Dateci il tempo di farla, poi eventualmente ci possiamo anche incontrare e mi esporrete il vostro sdegno o le vostre critiche.

La repressione/condanna preventiva mi spaventa e da storico vi assicuro che laddove tale abominevole abitudine ha preso piede non è finita bene, sono sbocciate le dittature.

Sarà per il mio amore smisurato per la letteratura e i libri, ma un libro, appunto, a me non spaventa. In un altro contesto ho ricordato la frase di Plinio il Giovane: Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset– nessun libro è così cattivo da non poter essere utile in qualche parte.

Finché sarò assessore non porrò mai il veto su alcun libro (a meno che non si tratti di qualcosa fuori legge), dobbiamo leggere tutto e con il nostro personale bagaglio culturale dobbiamo farci un’idea ed eventualmente esporla con serenità. Ma boicottare un libro chiedendo l’annullamento della presentazione mi sa tanto di santa Inquisizione.

Sono pronto ad incontrare il signor Domenico Santi per discuterne, altra mia abitudine (vis a vis è sempre meglio), ma serenamente e con argomenti che magari, che ne sa? potranno trovare la mia piena adesione.

Però vietare la presentazione di un libro no, proprio non mi piace, non mi appartiene e da scrittore, sinceramente, la dicotomia tra soldato capace di gesta atroci e uomo “tenero” con la famiglia, la trovo interessantissima, letterariamente intendo e non è una novità in campo letterario e cinematografico.

Resto a disposizione per incontrare chiunque e parlare di questo libro e di storia in generale”.

Marco Milani