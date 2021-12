Apre il centro Marco Vannini a Ladispoli per tutelare i giovani da maltrattamenti e abusi - Terzo Binario News

Centro Diffuso per il Contrasto agli Abusi e ai Maltrattamenti

Cerimonia di dedicazione a Marco Vannini del centro per la tutela dei bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento

6 dicembre 2021 ore 12,00:

Saranno presenti:

I signori Marina e Valerio Vannini, genitori di Marco Vannini

Rappresentanti Istituzionali – L’Equipe del Centro

L’incontro permetterà anche di condividere lo stato dell’arte del progetto al 10^ mese dall’avvio

Per partecipare:

In presenza prenotando al tel. 069945005

Presso la sede operativa in Ladispoli, Via duca degli Abruzzi 1/A

On line prenotando la partecipazione sulla piattaforma Zoom c/o:

info@solidarieta-cooperativasociale.org-069946005

Progetto sovrambito Asl Roma 4 realizzato con il finanziamento della Regione Lazio

Capo fila: Distretto 2 Comuni di Ladispoli – Cerveteri

Distretto 1 Comuni di Civitavecchia – Allumieri – Tolfa – Santa Marinella