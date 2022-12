Grande concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite • Terzo Binario News

Appuntamento per Giovedì 22 dicembre alle ore 19:00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore a Cerveteri

“Come ogni anno si rinnova il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite. I musicisti e le musiciste diretti dal Maestro Augusto Travagliati, giovedì 22 dicembre alle ore 19:00 saranno all’interno della Chiesa Santa Maria Maggiore a Cerveteri per il consueto appuntamento in musica che da tantissimi anni rappresenta oramai uno degli eventi maggiormente attesi dalla cittadinanza prima delle festività. Ad affiancare il Maestro Travagliati alla Direzione, un altro volto estremamente conosciuto e apprezzato in città, il Maestro Amedeo Ricci. Sarà occasione per ascoltare un meraviglioso concerto e per scambiarsi gli auguri di Natale”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Grande concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite

“Il Gruppo Bandistico Cerite è una realtà meravigliosa della nostra città – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco di Cerveteri – da tantissimi anni, con grande passione e amore per la musica, allietano i momenti allegri e felici della nostra città con la loro musica. Anche per il concerto di Natale di quest’anno hanno in programma una scaletta variegata, con tanti brani classici italiani, passando dal cantautorato passando per le grandi colonne del cinema fino ai tradizionali brani natalizi. L’ingresso è come sempre gratuito”.

“Con l’occasione – conclude Federica Battafarano – ci tengo a ringraziare il Maestro Travagliati, il Presidente Aurelio Badini e il Segretario Carmelo Aiello, che da tantissimi anni, con grande passione tengono in vita la meravigliosa realtà bandistica di Cerveteri. A loro e a tutti i musicisti il mio ringraziamento e alla cittadinanza tutta l’invito a non perdersi questo appuntamento che finalmente, dopo due anni di stop forzato a causa della crisi pandemica, siamo felici di tornare a vivere tutti insieme”.