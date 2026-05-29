Gli 80 anni della Repubblica al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, il Castello di Santa Severa ospiterà martedì 2 giugno 2026 una giornata ricca di eventi e iniziative a tema con ingresso gratuito, pensati per allietare cittadini e turisti nel segno di questa importante ricorrenza.

L’evento è inserito in Vivi il castello di Santa Severa-Estate 2026 e nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del Castello di Santa Severa, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più accessibile e attrattivo per cittadini e visitatori.

La mattina si aprirà alle 11:30 con due appuntamenti in contemporanea: la visita guidata alla scoperta del Complesso Monumentale del Castello e il laboratorio didattico per bambini “Mini Costituzioni Creative”, in programma fino alle 13:00. Curato dall’Associazione Solidarietà Sociale, il laboratorio vedrà due operatori guidare i piccoli partecipanti — circa 15 bambini per operatore — nella scrittura o nel disegno di un articolo costituzionale “a misura di bambino”, come ad esempio “Tutti hanno diritto a giocare”. Un’occasione preziosa per introdurre i più giovani ai concetti di diritti e responsabilità in modo creativo e coinvolgente.

Il pomeriggio si aprirà alle 15:00 con il laboratorio “Cappellini da parata tricolore”, sempre a cura dell’Associazione Solidarietà Sociale, in svolgimento fino alle 16:30. Due operatori accompagneranno i bambini — circa 30 per operatore — nella realizzazione di un cappello da soldatino o da festa decorato con i colori della bandiera italiana, in un’atmosfera di gioco simbolico e spirito festoso. Alle 16:00 è prevista una seconda visita guidata al Complesso Monumentale.

Il momento culminante della giornata sarà l’arrivo, a partire dalle 16:30, della Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli. La Fanfara farà il suo ingresso al castello al passo di corsa, per poi schierarsi davanti alla Torre Saracena ed esibirsi in alcuni dei brani più celebri del repertorio dei Bersaglieri. Seguirà uno sfilamento musicale attraverso i diversi punti del castello, prima del ritorno al piazzale della Torre Saracena per il momento istituzionale conclusivo: l’esecuzione de Il Canto degli Italiani e il tradizionale silenzio d’ordinanza. A chiudere la cerimonia, la Fanfara sfilerà al passo di corsa verso l’uscita del Complesso Monumentale, salutando il pubblico con l’energia e il vigore che da sempre contraddistinguono i Bersaglieri.

La giornata riserverà un momento speciale anche per il gusto e la tradizione enogastronomica del territorio, in collaborazione con la UNPLI e le Pro Loco che proporranno degustazioni alla scoperta dei sapori laziali, per un’esperienza che unisce cultura, storia e identità locale in una cornice d’eccezione.

Inoltre dal 1° giugno riaprono le visite accompagnate alla Torre Saracena con partenze ogni mezz’ora. Costruita nell’alto medioevo dalla cui sommità si gode di uno stupendo panorama che spazia lungo la costa da Fiumicino a Santa Marinella e nell’entroterra su tutto il castello fino ai Monti della Tolfa e Cerveteri. Molte notizie sulla sua storia e sul suo armamento sono conservate nel “Museo del Castello di Santa Severa” all’interno della Rocca.