Ad Allumiere arriva una sede di Service Point Bancario, riferimento di Fin Global Solutions • Terzo Binario News

Fin Global Solutions srl, agente per Findomestic Banca, annuncia l’apertura di un nuovo Service Point in via Roma n.36 ad Allumiere, domani, sabato 30 maggio 2026.

Un punto di riferimento dedicato a chi desidera ricevere supporto e soluzioni personalizzate per ogni esigenza finanziaria.

Il nuovo spazio offrirà consulenza qualificata e un’ampia gamma di prodotti e servizi Findomestic, tra cui soluzioni di credito, prestiti personali, cessioni del quinto, carte di pagamento e strumenti digitali per la gestione autonoma delle proprie finanze nonchè il nuovo conto corrente completamente gratuito.

L’apertura del Service Point rappresenta un passo importante per avvicinare ancora di più la banca ai cittadini, con l’obiettivo di garantire un servizio comodo, rapido e su misura.