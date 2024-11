Giornata contro la violenza sulle donne, a Civitavecchia alle 18 manifestazione alla terrazza Guglielmi • Terzo Binario News

Scarpe rosse anche alla Lega Navale al lungomare e davanti il Comune di Tolfa

Oggi alle ore 18 un evento simbolico contro il femminicidio: appuntamento alla scalinata della Terrazza Guglielmi (Varco Fortezza) di Civitavecchia.

L’evento sarà caratterizzato da un’installazione toccante: un tappeto rosso steso al centro della scalinata e circondato da scarpe rosse, simbolo delle vite spezzate dalla violenza di genere.

A rendere ancora più significativo il momento, tutti i presenti intoneranno insieme il brano “Donne” di Mia Martini, un canto di solidarietà e speranza. Durante l’esibizione, verranno liberate nel cielo delle lampade cinesi recanti i nomi delle vittime, un gesto per ricordare chi non c’è più.

Numerose associazioni locali hanno già dato la loro adesione; ANDOS, In the Clauds, Fidapa, Adamo, Le Ardite, Scuola di canto Lorena Scaccia … per citarne qualcuna, sostenendo l’importanza di unire le forze per dire basta alla violenza contro le donne. Sarà un momento importante e di collaborazione tra varie realtà, che a loro volta organizzeranno importanti iniziative.

L’organizzazione invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, per creare un forte impatto visivo e mandare un messaggio chiaro: la violenza di genere deve finire. “Unisciti a noi per ricordare, riflettere e impegnarti nella costruzione di un futuro senza violenza”.

Anche alla Lega Navale in lungomare Thaon de Revel il cancello d’ingresso è stato arricchito da una installazione in rosso per dire no ai femminicidi (foto del titolo), e un cuore di scarpe rosse è stato creato nella mattinata odierna davanti l’ingresso del palazzo comunale di Tolfa dalla locale sezione della Fidapa-BPW.