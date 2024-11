Conto alla rovescia a Tolfa per il Villaggio di Babbo Natale • Terzo Binario News

L’undicesima edizione della manifestazione, a cura dell’associszione “La Filastrocca”, animerà il centro del paese nel weekend 13/14/15 dicembre

Nel pittoresco borgo medievale di Tolfa, la magia e la tradizione del

Natale si stanno preparando per tornare nel weekend del 13/14/15 dicembre

ad allestire Il Villaggio di Babbo Natale. La manifestazione giunge alla sua 11^ edizione con il suo ideatore e direttore artistico sempre a capo: l’ASSOCIAZIONE LA

FILASTROCCA.

Il Christmas Village propone uno dei mercatini di artigianato natalizio più

belli di questa parte del Lazio, con 20 installazioni, a cura delle Associazioni

locali e rioni storici.

Il Villaggio di Babbo Natale a Tolfa coinvolge l’intero paese, con un team

di lavoro composto da volontari di ogni fascia d’età, che da mesi si sta

impegnando nella realizzazione di location a tema.

Questa 11esima edizione aprirà le porte al visitatore di ben 12 location:

l’Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell’Omino di

Zenzero, Gli Elfi Pittori, la Galleria di Babbo Natale, Gli Elfi

Raccontastorie, la via del Giocattolaio, la Posta degli Elfi, Gli Elfi

Golosoni, la Tana del Grinch ed il Christmas Park e la new entry 2024

Nigthmare before christmas.

In piena attività organizzativa molti dei commercianti delle botteghe tolfetane, che capitanati dal loro Presidente Elisa Di Dio stanno valorizzando i loro negozi per accogliere al meglio i visitatori ed in più hanno Sponsorizzato la LOTTERIA del Villaggio.



Il Comune, l’Università agraria, la Protezione civile e la polizia

municipale sono in prima linea in questo grande evento natalizio.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà animato per le strade da spettacoli di

fuoco, trampolieri, street bands, animazione per bambini, circo per i più

piccini, il trenino, concerti natalizi, il Presepe Vivente, spettacoli di danza

e musica, luminarie, iniziative per gli amici a 4 zampe, gli elfi

sbandieratori e l’atteso grande spettacolo del 14 dicembre quello di MADAME’

OPERA’.

La cantante lirica, Regina degli Artisti di Strada che trasforma in

“teatro” ogni spazio urbano e rende indimenticabile ogni evento.

Imponente nei suoi 4 metri di altezze, maestosa nel suo incedere lento e

regale, elegante nel suo ricco abito barocco e incredibilmente suggestiva

nella versione serale luminosa. Ci incanterà con le arie più belle del suo

repertorio lirico e pop/lirico e le colonne sonore dei film più amati di

sempre.

Come da Tradizione, la colonna sonora del Villaggio di Babbo Natale sarà

la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Tolfa giunta ai suoi 158 anni di

storia (dal 1866), una delle più antiche bande d’Italia. Mentre a siglare i tre giorni di festa natalizia, l’evento si concluderà il 15 dicembre 2024 con la tradizionale Tombola estratta nella piazza dei mercatini.