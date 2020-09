Giocare in Borsa: a che Gioco stai giocando? - Terzo Binario News

“Giocare in Borsa”.

Quante volte abbiamo sentito questa espressione, che da una parte fa sembrare quasi un “gioco” l’attività che avviene in quello che viene ritenuto uno dei luoghi della finanza globale per antonomasia: la Borsa Valori. Ma sarà veramente così facile?

Questo breve articolo si propone l’obiettivo di darvi un’infarinatura generale su come si possa “giocare in borsa” nel 2020 grazie ai nuovi strumenti tecnologico-finanziari a nostra disposizione. Se invece non si è completamente a digiuno di finanza ma si è comunque interessati ad entrare nello specifico delle dinamiche borsistiche, qui troverete un articolo che spiega come funziona la borsa.

Come giocare in borsa grazie ai metodi tradizionali

La Borsa Valori è un luogo fisico la cui storia si perde tra le città-stato medievali del Bel Paese e le Fiandre. Mercanti, banchieri e borghesi vari scambiavano titoli finanziari e forme “primitive” di molti degli strumenti finanziari che oggi conosciamo già da secoli e secoli.

Oggi i cosiddetti Major Stock Exchange, le Borse Valori di maggiore importanza sono sparse in giro per il globo in tutti quei luoghi in cui la finanza la fa da padrona: da Wall Street in quel di New York fino alla nostrana Borsa di Milano, il “giocare in Borsa” arriva fino al continente asiatico con Tokyo e Pechino, e oltre.

Quindi, chi sono i “giocatori” di questo cosiddetto “gioco”? Ebbene, per investire in titoli finanziari, la figura la quale principalmente opera in loco è quella detta del broker. Il broker è un intermediario che assume posizioni e investe per conto dei suoi clienti nella compravendita di titoli azionari e per altre operazioni finanziarie borsistiche. Ma a metterci i capitali per “giocare”, saranno sempre gli investitori, attenzione.

Ora, il problema degli investimenti che avvengono in sede di borsa è che spesso si parla di investimenti diretti, cioè investimenti che richiedono enormi capitali per poter divenire azionisti di dato titolo e avere una voce in capitolo per quanto riguarda la società in cui si è investito.

La verità però, è che per avere un potere adeguato c’è bisogno di abnormi quantità di denaro, se no si rientrerà semplicemente in quella fetta di piccoli investitori che non solo non avranno mai voce in capitolo, ma che vedranno sfumare tutto il capitale investito nel momento in cui il capitale comincerà a vivere un momento negativo.

Ma questo non è l’unico modo per investire il proprio capitale in modo proficuo.

Oltrepassando i metodi tradizionali: il trading online

La Borsa non è l’unico tipo di mercato azionario presente sulla piazza. È da tempo oramai che si sono sviluppati i cosiddetti “Mercati OTC (Over The Counter)”, i quali non hanno una sede fisica come le borse valori e sono le predilette di un tipo di investimento innovativo riguardante gli strumenti derivati finanziari: i CFD (Contract for Difference).

I CFD sono un prodotto derivato estremamente versatile che ci permetterà di guadagnare non solo quando il titolo finanziario da noi prescelto salirà di quotazione, ma anche quando questo vivrà un periodo negativo, scendendo di valore inesorabilmente.

I CFD sono lo strumento prediletto delle piattaforme di trading online offerte da diversi broker online proprio per la versatilità di cui sopra, e visto che vengono utilizzati soprattutto nei mercati OTC si potrà investire grazie ad essi a prescindere da orari restrittivi legati a questa o quell’altra borsa e senza limite altro di spazio o tempo. Ci basterà affidarci a un broker online affidabile e aprire un account trader.

Per comprendere se effettivamente stiamo per intraprendere il nostro viaggio da trader online con un broker online affidabile, c’è bisogno che questi abbia tutte le carte in regole per poter operare sul territorio in cui ci troviamo. Ad esempio, citando il broker online più famoso sulla piazza al momento, eToro, questo è in possesso di certificazioni CySEC e CONSOB, ed è quindi da ritenere più che affidabile.

Nonostante tutto ciò però, bisogna ricordare sempre che il trading online e il giocare in borsa di “gioco” non ha niente, se non l’azzardo che porta in seno: quando investiamo su un titolo finanziario ricordiamoci sempre che stiamo effettuando un tipo di speculazione finanziaria che porta con sé il rischio di farci perdere tutto quello che abbiamo investito.

Quindi ricordiamo sempre di fare attenzione e non investire di più delle nostre capacità economiche.