Getta la cagnolona nel cassonetto a San Lorenzo, la Polizia salva la pitbull • Terzo Binario News

Uno splendido esemplare di Pittbull è stato salvato dalle grinfie del perfido padrone, grazie all’intervento dei poliziotti del commissariato San Lorenzo e del commissariato Sant’Ippolito.

Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via dei Sabelli per la segnalazione di un uomo che aveva picchiato violentemente il proprio cane per poi scaraventarlo all’interno di un cassonetto; quando si sono avvicinati hanno effettivamente trovato la cagnolina incinta visibilmente impaurita e i passanti che, poco prima, avevano assistito alla scena.

Gli agenti hanno intercettato in poco tempo il proprietario, un senza fissa dimora poi denunciato, e messo così al sicuro la piccola cagnolina in seguito affidata al ricovero per cani “La Muratella” in zona San Paolo.