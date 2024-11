Futsal: chiaroscuro per il Civitavecchia, buio pesto per il Santa Severa • Terzo Binario News

Vittoria interna striminzita della Futsal Civitavecchia sul Santa Gemma che però serve ad accorciare la classica. Male invece la Coppa Italia, dalla quale è ormai vicinissima l’estromissione. Per il Santa Severa continua invece il periodo di buio pesto, vista la sconfitta dell’Uliveto per mano del Santos. Questa la sintesi dell’ottava giornata del girone B di C1.

All’Ivan Lottatori è stato faticoso ma i nerazzurri sono riusciti a prendersi tutta la posta in palio. È bastato un 1-0, con rete di rapina nel finale di gara messa a segno da Jacopo Santomassimo. Per mister Vincenzo Di Gabriele una partita complicata sia per il valore dell’avversario, sia per la difficoltà nel mettere insieme gli uomini. Infatti proprio Santomassimo è sceso in campo quasi senza allenamento, lo stesso dicasi per Diego López, Matteo Proietti è squalificato così come Matteo Tiberi.

A dare un contributo sostanzioso al successo sono stati il portiere Simone Schiavi – autore di quattro interventi prodigiosi – e Manuele Morra, che ha corso per quattro ma mantenendo sempre la lucidità.

«Serviva una prova di compattezza – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – che c’è stata, specie in un momento di difficoltà come questo. I giocatori hanno dato il massimo». La classifica vede ora i civitavecchiesi salire a quota 13, agganciando il Tc Parioli ad appena due lunghezze dallo stesso Santa Gemma e quindi dai play-off.

Male invece il confronto di Coppa contro la Pisana perso in trasferta 10-0 e valido per il secondo turno. Qualificazione ormai compromessa, con il ritorno che si giocherà a Borgata Aurelia il 19 novembre ma ormai ridotto a meno di una formalità. «La responsabilità di questa sconfitta è solo la mia. Di positivo ci sono l’ingresso di López e Santomassimo che ha giocato senza noie fisiche» la conclusione di Di Gabriele. E La Pisana sarà anche l’avversario di campionato di sabato prossimo, di nuovo in trasferta.

Sul fronte santaseverino, niente da fare neanche stavolta. All’Uliveto il Santos ha vinto 4-3 con le reti neroverdi messe a segno da Davide Balistreri, Roberto Cattaneo e Tommaso Lavalle. E resta l’ultimo posto in classifica con zero punti con le pericolanti più prossime ovvero Parma Letale e Bracelli a quota 6. Sabato prossimo ancora turno casalingo, con il Tc Parioli che verrà a giocare sul sintetico civitavecchiese.