Furto al Burger King Cerveteri nella notte, rubato l'incasso • Terzo Binario News

Tranciati cavi e messo in disordine il punto di Cerveteri. L’amarezza del titolare

Incredulità e tristezza a Cerveteri per il furto subito nella notte a Burger King, il colosso dei fast food che ha aperto i battenti proprio sotto le feste di Natale. Nella notte, ignoti si sono intrufolati nell’attività rubando l’incasso della serata e facendo atti vandalici: hanno infatti tranciato fili e messo a soqquadro tutto ciò che potessero rivoltare.

Rintracciato dalla nostra redazione, il titolare ha dichiarato: “Oltre al furto del denaro, ciò che mi addolora è l’atto in se, quello di tranciare i fili e mettere in disordine i nostri uffici e il mobilio vario. Fortunatamente siamo riusciti a rimettere tutto in ordine con estrema rapidità, altrimenti oggi avremmo dovuto chiudere al pubblico. A tal proposito, ci tengo a ringraziare il personale dipendente per il lavoro che sta facendo in queste ore piuttosto difficili. Nelle prossime ore, andrò a sporgere denuncia ai Carabinieri”.