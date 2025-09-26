Furti al centro, Confcommercio Civitavecchia: "Urge un tavolo" • Terzo Binario News

“Negli ultimi giorni si sono registrati nuovi episodi di intrusioni e furti in diverse attività commerciali del centro cittadino, l’ultimo dei quali è avvenuto proprio nella notte appena trascorsa. Purtroppo si tratta di episodi che si aggiungono a quelli già verificatisi nelle scorse settimane.

Il Presidente di Confcommercio Litorale Nord, Graziano Luciani, esprime vicinanza e solidarietà a tutte le imprese colpite, ribadendo l’urgenza di affrontare una situazione che sta creando forte preoccupazione tra gli operatori economici.

“È necessario – dichiara Luciani – che tutte le autorità competenti aprano con urgenza un tavolo condiviso, in grado di individuare soluzioni concrete per limitare queste tipologie di reati, non solo nel centro città ma in tutto il territorio. Siamo consapevoli del grande lavoro e dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine, che troppo spesso si trovano però, a dover presidiare aree estese e difficili da coprire con le risorse attualmente disponibili”.

Confcommercio sottolinea inoltre la necessità di valutare forme di collaborazione integrata con i cittadini e con le stesse imprese, anche attraverso l’organizzazione di sistemi di vigilanza esterna condivisa, che possano affiancare e supportare le attività di controllo già in essere.

“Il nostro obiettivo – conclude Luciani – non è la polemica, ma la ricerca di soluzioni condivise e immediate che restituiscano serenità e sicurezza ai commercianti e a tutta la comunità. La tutela delle attività economiche e del tessuto sociale della città deve essere una priorità comune”.

Confcommercio Civitavecchia