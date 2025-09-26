Coppa di Divisione, la Futsal Civitavecchia in casa della Roma C5 • Terzo Binario News

Come gara in sé non ha alcun valore perché i giochi sono fati. Però la Futsal Civitavecchia può usare partita ufficiale per arrivare sempre più pronta all’inizio del campionato di B ovvero l’11 ottobre.

Si gioca l’ultima gara del triangolare di Coppa della Divisione a cui, oltre ai nerazzurri, ha partecipato la Roma Calcio a 5 (avversario odierno a Roma presso il PalaToLive dalle 15) e l’Active Network Viterbo che in virtù dei due successo ottenuti ha già passato il turno.

Troppo diversi i valori fra un quintetto di A e due di B: due categorie di differenza che si sono sentite tutte. Per questo quella di oggi è una partita solo per pro-forma ma che sarà utile a mister Vincenzo Di Gabriele.

Nella sfida ai viterbesi del PalaDeAngelis è arrivata una prestazione discreta nonostante l’1-5 finale e da allora sono passate due settimane in cui – per bocca dello stesso tecnico – si è lavorato intensamente sulla parte atletica. Pertanto il test servirà proprio a misurare lo stato fisico dei civitavecchiesi.

A parte la competizione in sé, la Roma Calcio a 5 sarà avversaria di campionato nel girone E pertanto si potrà avere un’idea di massima su quelli che possono essere i valori mesi in campo dalle due compagini. Poi nella prima giornata, i nerazzurri ospiteranno il Villaspeciosa mentre i giallorossi faranno visita al Ciampino. Lo scontro diretto con i tre punti in palio è fissato per sabato 29 novembre, nell’andata dell’ottava giornata, in casa dei nerazzurri. Per l’allenatore oggi nessun problema di formazione, con i 12 titolari tutti disponibili.

Intanto è stato reso noto il girone nazionale per l’Under 19, al quale prenderanno parte i giovani nerazzurri. I ragazzi di Tonino Taldini sono stati abbinati ad Active Network, Aranova, Cures, Italpol, La Pisana, Lazio, New Real Rieti, Real Ciampino, Real Fabrica, Roma, Spes Poggio Fidoni, Sporting Hornets. Le partite casalinghe verranno disputate la domenica mattina alle 11 al PalaInsolera. «Siamo stati inseriti nel girone I del prestigioso ed impegnativo campionato Under 19 Nazionale.

Mister Taldini e tutti i ragazzi stanno lavorando intensamente per farsi trovare pronti., al fine di ben figurare nella competizione» fanno sapere dal sodalizio di Borgata Aurelia. E rimanendo in tema di Borgata Aurelia, in questi giorni si è aperto “il cantiere” dell’Ivan Lottatori. Stanno per partire i campionati giovanili che disputeranno le gare interne in borgata e allora in società hanno provveduto per un intervento sul campo sintetico. Sistemazione della striscia centrale e una bella pettinata dell’erba artificiale.