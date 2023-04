Frodi sui carburanti, il laboratorio mobile delle Dogane a Civitavecchia • Terzo Binario News

Continua l’impegno dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia nell’attività di contrasto alle frodi sui carburanti.

I funzionari del Laboratorio Chimico di Roma, appartenenti all’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale per il Lazio e l’Abruzzo, sono presenti sul territorio di competenza dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia per un’attività antifrode con operazioni cadenzate e programmate nel tempo.

Per l’analisi dei carburanti dei distributori stradali che rientrano nella sua giurisdizione, l’Ufficio doganale dello scalo civitavecchiese, si avvale della collaborazione del Laboratorio Chimico di Roma che, con il proprio laboratorio mobile, riesce a verificare la qualità dei carburanti e ad ottenere gli esiti analitici in tempo reale.

Particolare attenzione viene posta sull’analisi dei gasoli poiché sono i carburanti maggiormente soggetti a miscelazioni fraudolente, quali aggiunte di oli lubrificanti o di solventi volatili di risulta che dovrebbero essere smaltiti dalle industrie chimiche. Tali prodotti possono essere dannosi per i motori e maggiormente inquinanti rispetto al gasolio non adulterato.

Questa tipologia di frode colpisce i cittadini, ignari del raggiro, evadendo l’accisa sul gasolio in quanto l’utente paga il prodotto a prezzo pieno inconsapevole del fatto che sia addizionato ad altri prodotti. L’autovettura così alimentata nel breve periodo non presenta problemi, ma un uso prolungato dei carburanti adulterati può portare ad avarie nel motore dei veicoli.

I trasgressori, in sostanza, commettono una doppia violazione della legge: non smaltiscono correttamente i suddetti solventi chimici, risparmiando sui costi di smaltimento, ed evadono l’accisa perché su quel solvente non la pagano. L’adulterazione può avvenire all’estero, prima dell’importazione del gasolio o quando il prodotto è nel territorio italiano. Con l’attività dei laboratori chimici mobili l’Agenzia mette in campo un’ulteriore strumento per la deterrenza, l’individuazione ed il contrasto delle frodi sui prodotti petroliferi.