Frida e una dolce cagnolina cercano entrambe con urgenza due nuove famiglie • Terzo Binario News

FRIDA è una dolcissima cagnolina nata 1.12.2017 di taglia media contenuta si trova presso la sezione della Lega del Cane di Altamura Puglia. E’ estremamente affettuosa e molto equilibrata, adatta a famiglie con bambini. Il nostro responsabile ha potuto conoscerla di persona restando colpito dal suo carattere. Purtroppo FRIDA é leggermente positiva alla leishmaniosi e per questo non può entrare nella nostra struttura. Potrà arrivare a Milano solo con un’adozione, per non restare in canile per sempre. Lei è nella foto sopra.

Per ogni informazione contattate Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

E poi c’è lei, vittima di un’ennesima rinuncia di proprietà, giovane cagnolina di un anno appena, tg medio piccola, di una dolcezza disarmante, tenera e coccolona

Cerchiamo per lei una famiglia che sappia apprezzare la sua dolcezza.

Si trova a Roma per info3663335514