Fondi dalla Legge sull’Etruria Meridionale, Civitavecchia può restaurare il maschio del Forte Michelangelo • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia annuncia con soddisfazione che, sulla base della progettualità presentata, la città è risultata beneficiaria di fondi previsti dalla Legge sull’Etruria Meridionale.

Questo importante risultato consentirà di realizzare interventi significativi in linea con gli obiettivi del programma elettorale, volti alla valorizzazione del territorio in chiave turistica e culturale.

Grazie a questi fondi, sarà possibile avviare la progettazione di una serie di eventi per la prossima estate, pensati per promuovere le eccellenze del territorio e attrarre un maggior numero di visitatori.

Parallelamente, si potranno intraprendere i lavori sul mastio del Forte Michelangelo, propedeutici alla realizzazione del Museo del Mare, un progetto simbolo della valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Civitavecchia.

“Questi fondi rappresentano un’occasione straordinaria per rilanciare il turismo a Civitavecchia,” ha dichiarato l’Assessore al Lavoro, Piero Alessi. “Gli eventi previsti per la prossima estate non saranno solo un’opportunità per promuovere il nostro territorio, ma anche un volano per l’economia locale, capace di coinvolgere operatori, cittadini e visitatori in una visione condivisa di crescita e sviluppo.”

“L’avvio dei lavori sul mastio del Forte Michelangelo è un passo fondamentale per dare vita al Museo del Mare, un progetto che non solo recupererà uno dei simboli storici della nostra città, ma che creerà anche nuove opportunità culturali e turistiche,” ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti. “Questo risultato dimostra l’importanza di una progettazione accurata e del lavoro di squadra tra Amministrazione e uffici comunali.”

L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento agli uffici che hanno lavorato con dedizione e professionalità alla presentazione dei progetti, rendendo possibile questo importante traguardo. Con questo finanziamento, Civitavecchia si prepara a consolidare il proprio ruolo di centro culturale e turistico, guardando al futuro con ambizione e determinazione.