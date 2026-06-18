Alla cena istituzionale di Unindustria anche tanta Civitavecchia • Terzo Binario News

Ampia partecipazione del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico alla tradizionale cena biennale organizzata da Unindustria nella prestigiosa cornice del Salone delle Fontane all’EUR.

Oltre 700 imprenditori hanno preso parte all’iniziativa, che si conferma un importante momento di confronto e networking per il sistema produttivo della Regione Lazio, favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni, parti sociali e mondo della ricerca sui principali temi legati alla competitività e allo sviluppo economico.

Alla serata hanno partecipato i protagonisti dell’economia nazionale e regionale, insieme a numerosi top manager delle principali aziende nazionali e multinazionali e rappresentanti della business community espressione dei comparti strategici del territorio e del Paese: dall’ICT al chimico-farmaceutico, dall’audiovisivo all’aerospazio, fino ai grandi operatori delle infrastrutture, dei trasporti, della logistica e del turismo, oltre alle eccellenze del Made in Italy nei settori della ceramica, dell’ automotive, della moda e dell’agroalimentare, del credito e delle grandi società di consulenza.

Significativa anche la presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni sindacali, datoriali di Roma e del Lazio e del mondo accademico, a testimonianza della volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nei processi di crescita e sviluppo della Regione. Presenti anche molti Sindaci di tanti comuni dei territori dove Unindustria e le sue imprese sono attive.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per consolidare relazioni, condividere visioni strategiche e promuovere un confronto costruttivo sulle sfide e le opportunità che attendono il sistema economico e produttivo del Lazio e del Paese.

Gli ospiti sono stati accolti dal Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, insieme alla squadra di Presidenza e dal Direttore Generale di Unindustria Massimiliano Ricci. Tra le massime cariche del sistema confederale la partecipazione di Emanuele Orsini Presidente di Confindustria. Nutrita anche la delegazione dei Vicepresidenti di Confindustria e dei rappresentanti territoriali, tra cui Fausto Bianchi Vicepresidente di Confindustria e Presidente Piccola Industria Confindustria, Angelo Camilli Vicepresidente per il Credito la Finanza e il Fisco di Confindustria, Luigi Abete Presidente di Confindustria Cultura, Giancarlo Abete Presidente di Fidimpresa Italia. Erano inoltre presenti tra gli altri, Fabrizio Di Amato Presidente di Maire, Alberto Tripi Presidente di Almaviva, Maurizio Stirpe, Lorenzo Tagliavanti Presidente Camera di Commercio di Roma, Filippo Tortoriello Vicepresidente Camera di Commercio di Roma, Maurizio Tarquini Direttore Generale di Confindustria e i vertici delle principali territoriali del Paese.

In prima fila anche il mondo della politica e delle istituzioni nazionali e locali, tra i presenti Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy; i Senatori Maurizio Gasparri e Nicola Calandrini; Francesco Rocca Presidente della Regione Lazio; Roberta Angelilli Vicepresidente Regione Lazio e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Roberto Gualtieri Sindaco di Roma Capitale; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Monica Lucarelli, Assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale. Tra i numerosi imprenditori di Civitavecchia presenti, oltre al Presidente della Piccola Industria Cristiano Dionisi, c’erano i membri del Direttivo regionale della Piccola Industria Elena Cenci e Franco Passeri.

A cena con Unindustria è sostenuta da i Partner Betacom, Angelini Pharma, Umana. Tra gli altri Wurth, Grant Thornton, Aon. Event partner: Fondazione Rome Technopole e Toyota. I partner tecnici: Slamp e Mazda. I Partner di Sistema Unindustria: Previdir, Digital Innovation hub Lazio e Perform. Fibercop (per il Sistema 2025-2028). Un ringraziamento particolare ad Eur 90.