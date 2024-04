"Fiumicino ricordi l'impegno e il sacrificio di Angelo Vassallo": l'opposizione sprona la maggioranza a commemorare il "Sindaco pescatore" • Terzo Binario News

Sabato pomeriggio, in compagnia di Dario Vassallo, presidente della Fondazione Vassallo e fratello di Angelo Vassallo, noto come il “sindaco pescatore” del comune di Pollica, ucciso nel 2010 in un attentato dalle sospette radici camorristiche ancora sotto indagine giudiziaria, abbiamo reso omaggio alla palina che commemora la sua memoria presso il largo adiacente al Ponte 2 giugno.

Nella sua esperienza da Sindaco, Vassallo, oltre a promuovere la legalità a scapito della propria vita, ha avuto anche il merito di guidare il suo comune verso prestigiosi riconoscimenti, promuovendo iniziative di richiamo internazionale. Ha ottenuto per la costa che bagna il territorio di Pollica il titolo importante di “Bandiera Blu”, ha incentivato lo stile di vita della dieta mediterranea e favorito lo sviluppo economico del luogo.

E soprattutto, è importante sottolineare che Angelo Vassallo non era soltanto un “sindaco di Salerno”, come erroneamente definito dall’amministrazione di Fiumicino, ma uno degli eroi della nostra nazione che ha sacrificato la propria vita per difendere i valori della legalità.

Il capogruppo PD Ezio Di Genesio Pagliuca e l’Avv. Anna Maria Anselmi