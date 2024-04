Margherita Buy a Civitavecchia per presentare il film "Volare" • Terzo Binario News

Al Cineteatro Buonarroti appuntamento per venerdì 12 aprile alle ore 21:00

Importante appuntamento in questi mese di aprile, di rilievo anche per la città di Civitavecchia. Margherita Buy, ospite della sala, presenterà il suo ultimo film “Volare” di cui è protagonista e regista.

Un appuntamento da non perdere, venerdì 12 aprile alle ore 21:00, in cui gli spettatori potranno confrontarsi con una regista e attrice vincitrice di sette David di Donatello, otto Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e tredici Ciak d’oro, che ha recitato nei film “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, “Le fate ignoranti”, “Caterina va in città”, “I giorni dell’abbandono”, “Viaggio sola” e “Mia madre”, nelle serie televisive “Amiche mie” e “In Treatment” e in varie produzioni teatrali, tra cui “La stazione” e “Due partite”.